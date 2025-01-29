Фетисов рассказал об изменившем его жизнь Путине

Фетисов: Благодарен Владимиру Путину, что он изменил мою судьбу

Бывший хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о том, как изменил его жизнь президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов поблагодарил Путина за то, что он увидел в нем руководителя и изменил его судьбу. «Я счастлив, что мне удалось добиться больших высот как в спорте, так и в роли руководителя. Стараюсь делать свое дело хорошо. Карьера насыщенная, но что-то мне подсказывает, будет еще что-то впереди», — заявил он.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок, один раз как тренер). Позднее он занимал пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и был президентом московского хоккейного клуба ЦСКА.

Политическую карьеру Фетисов начал в 2002-м в качестве председателя Госкомспорта. После он работал в различных госструктурах, в том числе в Совете Федерации.