Colab предложил спортсменам не мыть голову

Бренд Colab выпустил новый сухой шампунь для занимающихся спортом и фитнесом Colab Active. Он содержит масло моринги и предназначен для использования перед и после тренировок в зале или на открытом воздухе, ухода за волосами после плавания в бассейне и отдыха на пляже, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в среду, 4 января.

Средство позволяет бороться с жирностью кожи и волос у корней, защищает волосы от воздействия сухого воздуха и ультрафиолетового излучения. После его использования можно применять средства для укладки.

Colab — бренд-производитель сухих шампуней. Основан британской фотомоделью и блогером Рут Крилли в сотрудничестве с группой профессиональных парикмахеров-стилистов. Выпускает средства для увеличения объема волос и освежения прически.