Жительниц Севастополя поздравят с 8 марта гигантской открыткой

В центре Севастополя 8 марта в рамках акции «Напишите о любви» установят огромную поздравительную открытку. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«С полудня у центрального входа во Дворец детского и юношеского творчества будет установлена 18-метровая поздравительная открытка», — говорится в сообщении. Также отмечается, что написать пожелания любимым дамам на билборде сможет любой желающий.

Ранее в понедельник стало известно, что москвичек 8 марта поздравят тюльпанами и шаурмой. Сообщалось, что в сети появился сервис «Шаурман и Тюльпанов», специализирующийся на доставке донер-кебаба и цветов для жительниц столицы.

В канун Дня защитника Отечества Брестский чулочный комбинат выпустил лимитированную серию мужских носков в консервных банках. «Теперь дождь, снег, ураганный ветер не страшны — пятки любимого мужчины останутся сухими надолго», — подчеркнули на предприятии.