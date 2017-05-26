Путин полностью обновил состав президиума Госсовета

Президент Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу, 26 мая.

В президиум совещательного органа вошли руководители восьми субъектов Федерации, среди них главы Дагестана и Калмыкии Рамазан Абдулатипов и Алексей Орлов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, руководитель Хакасии Виктор Зимин.

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Кроме того, Путин включил в его состав президента Татарстана Рустама Минниханова, губернаторов Вологодской и Смоленской областей Олега Кувшинникова и Алексея Островского. Последний в списке — глава Магаданской области Владимир Печеный.

Таким образом, российский лидер полностью обновил президиум Госсовета. В его прошлом составе, утвержденном в ноябре 2016-го, числились в том числе псковский губернатор Андрей Турчак, руководитель Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Госсовет был учрежден в 2000 году. Президиум совета, который призван решать оперативные вопросы и формировать план работы органа, обновляется дважды в год по распоряжению главы государства.