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Путин утвердил членов Общественной палаты РФ

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты (ОП) РФ. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщается на сайте Кремля.

В списке значатся 40 фамилий, среди которых, в частности: директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева академик Лео Бокерия, президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики» Ирина Винер-Усманова, муфтий Москвы Альбир Крганов, гроссмейстер Сергей Карякин, кинорежиссер Владимир Хотиненко.

«Предложить членам Общественной палаты, утвержденным настоящим указам, совместно с членами ОП РФ, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе», — говорится в указе главы государства.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Согласно Конституции России, Общественная палата должна контролировать органы власти разных уровней, защищать права россиян и некоммерческих организаций.

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