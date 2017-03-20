Путин утвердил членов Общественной палаты РФ

Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты (ОП) РФ. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщается на сайте Кремля.
В списке значатся 40 фамилий, среди которых, в частности: директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева академик Лео Бокерия, президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики» Ирина Винер-Усманова, муфтий Москвы Альбир Крганов, гроссмейстер Сергей Карякин, кинорежиссер Владимир Хотиненко.
«Предложить членам Общественной палаты, утвержденным настоящим указам, совместно с членами ОП РФ, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе», — говорится в указе главы государства.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Согласно Конституции России, Общественная палата должна контролировать органы власти разных уровней, защищать права россиян и некоммерческих организаций.