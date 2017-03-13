Путин предложил шахматисту Карякину войти в состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин предложил шахматисту Сергею Карякину войти в новый состав Общественной палаты. Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter, выложив фотографию соответствующего письма.

Принял ли 27-летний гроссмейстер предложение, не сообщается.

21 февраля сообщалось, что Путин отобрал 40 россиян в новый состав Общественной палаты. Отмечалось, что эти граждане имеют особые заслуги перед государством и обществом.

В ноябре 2016 года Карякин в матче за звание чемпиона мира на тай-брейке уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

Согласно Конституции России, Общественная палата должна контролировать органы власти разных уровней, защищать права россиян и некоммерческих организаций.