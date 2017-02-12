Карлсен отказался принять участие в командном ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался принять участие в командном чемпионате мира по шахматам в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эспен Магдестейн, слова которого приводит портал Matt&Patt.

Как отметил Магдестейн, норвежец предпочел заявиться на первый этап Grand Chess Tour, который пройдет в Париже с 21 по 25 июня.

«Печально, ведь это был единственный шанс для сборной Норвегии, который может представиться еще не скоро. В этой связи решение Карлсена глупое», — рассказал менеджер спортсмена.

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30 декабря российский гроссмейстер Сергей Карякин опередил Карлсена и стал победителем мирового первенства по блицу, проходившего в Дохе (Катар). Шахматисты имели в активе по 16,5 очка, но россиянин получил титул из-за победы в очной встрече. Во время церемонии награждения норвежец махнул рукой и досрочно покинул зал.

С 11 по 30 ноября в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и Карлсеном. По итогам 12 основных партий соперники не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.

Командный чемпионат мира в Ханты-Мансийске состоится 17-28 июня. Турнир проводится с 1985 года, в нем принимают участие десять сильнейших сборных мира.