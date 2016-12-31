Карлсен рассказал о своих эмоциях от победы Карякина на чемпионате мира по блицу

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявил, что был в бешенстве из-за ошибки поляка Радослава Войташека в партии с Сергеем Карякиным, которая привела к победе россиянина на чемпионате мира по блицу. Слова спортсмена приводит NRK.

«Это был один из самых глупых шагов, которые я видел. Я зол. У него был шанс победить, но при этом он упустил из виду простейшие вещи. Он был в позиции, в которой любой бы победил. Нельзя проиграть при таком доминировании. Мне не хватило всего пол-очка. И он нашел единственный способ проиграть. Это разочаровывает», — заявил спортсмен, отметив, что в своей последней партии, завершившейся вничью, он не сумел сделать свою работу.

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«Было непросто победить черными в той ситуации. Мне не удалось мобилизовать все силы. Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать», — подчеркнул Карлсен.

30 декабря Карякин опередил Карлсена и стал победителем мирового первенства по блицу, проходившего в Дохе (Катар). Шахматисты имели в активе по 16,5 очка, но россиянин получил титул из-за победы в очной встрече.

Карякин сыграл с Войташеком в предпоследней партии на турнире, которая состоялась 30 декабря. Встреча завершилась победой россиянина. Карлсен досрочно покинул церемонию награждения. Не желая дожидаться конца мероприятия, он махнул рукой и покинул зал.