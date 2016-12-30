Карякин прокомментировал победу на ЧМ по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин прокомментировал свою победу на чемпионате мира по блицу, проходившему в Дохе. Его слова в пятницу, 30 декабря, приводит RT.

«Изначально перед чемпионатом мира я понимал, что хочу просто поиграть в шахматы и отдохнуть немного от интервью и внимания к своей персоне. Грандиозных целей перед собой не ставил, хотел занять место в тройке призеров в одном из видов. С рапидом не сложилось, я довольствовался 19-м местом», — заявил Карякин.

Он отметил, что после неудачи в рапиде решил собраться, чтобы не подвести ожиданий болельщиков. «Разозлился на себя, так как не в моих правилах занимать низкие места. В первый день блица удалось обыграть Карлсена, это было красивым продолжением нашей истории в Нью-Йорке. Так что после победы над норвежцем уже понимал, что всерьез претендую на звание чемпиона», — добавил шахматист.

Ранее 30 декабря Карякин стал чемпионом мира по блицу. Россиянин и чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен имели в активе по 16,5 очка, но Карякин получил титул из-за победы в очной встрече.

Мировое первенство по блицу проходило в Дохе (Катар) с 26 по 30 декабря.

С 11 по 30 ноября в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и Карлсеном. После 12 основных партий счет был ничейным, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.