Российская шахматистка Костенюк вышла в лидеры ЧМ по блицу среди женщин

Российская шахматистка Александра Костенюк завершила первый игровой день на чемпионате мира по блицу на первом месте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 29 декабря.

Россиянка набрала 7,5 очка из 9 возможных. Ближайшей преследовательницей Костенюк является китаянка Цзюй Вэньцзюнь, в активе которой 7 баллов. Второй игровой день пройдет 30 декабря.

По правилам блица, на каждую партию дается по три минуты, по истечении которых добавляется по две секунды к каждому ходу.

Ранее 29 декабря российский шахматист Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу. Россиянин играл черными фигурами и одержал победу, когда на его таймере оставалось 15 секунд.

Чемпионат мира по блицу проходит в Дохе (Катар).