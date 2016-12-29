Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин играл черными фигурами. Он победил, когда на его таймере оставалось 15 секунд. К этому моменту у Карякина на доске оставались король и ферзь, у Карлсена — король и ладья. По правилам блица, на каждую партию дается по три минуты, по истечении которых добавляется по две секунды к каждому ходу.

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Карякин одержал пятую победу подряд и вышел в единоличные лидеры турнира. Всего шахматистам предстоит провести по 21 партии, 11 из которых будут сыграны 29 декабря, остальные 10 — в пятницу, 30 декабря. В шестом туре россиянин встретится с египтянином Ахмедом Адли.

С 11 по 30 ноября в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и Карлсеном. По итогам 12 основных партий соперники не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец. Карлсен тогда признался, что победа над Карякиным стала для него самой сложной на чемпионатах мира, передает Национальная служба новостей (НСН).