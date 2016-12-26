Карякин проиграл в первом матче на чемпионате мира по рапиду и блицу

Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл шведу Нильсу Гранделису в первом матче чемпионата мира по рапиду и блицу. Об этом сообщает chesspro.ru.

Встреча состоялась в понедельник, 26 декабря, в столице Катара Дохе. Карякин играл черными фигурами. Во втором матче россиянин реабилитировался, обыграв соотечественника Павла Потапова. В третьем туре Карякин оказался сильнее хорвата Марина Босиочича.

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Не без потерь на старте турнира сыграл действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. В трех матчах он один раз победил, один раз уступил и одну встречу свел вничью.

На данный момент в Дохе проходят встречи четвертого тура.

Игра за титул чемпиона мира между Карякиным и Карлсеном проходила с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке. Соперники не выявили победителя по итогам 12 основных партий, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался Карлсен. Карякин заработал за участие в поединке 450 тысяч евро. Карлсен — 550 тысяч.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Рапид играется в 15 туров, блиц — в 21 тур. В первом случае контроль времени составляет 15 минут плюс 10 секунд на ход, во втором — три минуты плюс две секунды на ход.