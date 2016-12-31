Появилось видео побега Карлсена с церемонии награждения на ЧМ по блицу

Норвежец Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, победителем которого стал россиянин Сергей Карякин. Видеозапись момента появилась на YouTube-канале Laughable RED.

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Церемония награждения прошла в столице Катара Дохе. Не желая дожидаться окончания мероприятия, действующий чемпион мира по классическим шахматам махнул рукой и покинул зал. Чемпионат мира завершился победой Карякина. Оба спортсмена набрали по 16,5 балла, однако чемпионом стал россиянин за счет победы в очной встрече с норвежцем.

