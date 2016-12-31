Карлсен досрочно покинул церемонию награждения ЧМ по блицу

Норвежец Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, проходившему в Дохе (Катар), победителем которого стал россиянин Сергей Карякин. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает «Р-Спорт».

Во время торжественной церемонии действующий чемпион мира по классическим шахматам махнул рукой и ушел с мероприятия.

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30 декабря Карякин стал чемпионом мира по блицу. Шахматисты имели в активе по 16,5 очка, но россиянин получил титул из-за победы в очной встрече. Позднее он рассказал, что перед ЧМ не ставил грандиозных целей, однако после неудачи в рапиде решил собраться, чтобы не подвести ожиданий болельщиков.

В ноябре Магнус Карлсен проявил несдержанность во время пресс-конференции после восьмой партии матча за шахматную корону в Нью-Йорке. Норвежец отказался общаться с журналистами по завершении игры. Он покинул конференц-зал, не дождавшись россиянина. За свой поступок он был оштрафован.