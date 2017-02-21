Путин позвал 40 россиян в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин отобрал 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты России, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что эти граждане имеют особые заслуги перед государством и обществом. Как минимум половина кандидатов — руководители профессиональных и творческих союзов, объединений и ассоциаций работодателей, а также других общественных организаций, представляющих и защищающих интересы работников различных сфер и социальных групп.

В Кремле отметили, что региональные общественные палаты избирают по одному представителю в федеральную не позднее 30 дней со дня запуска формирования нового состава, таким образом набирается 80 человек. Еще 40 членов палаты утверждаются по указу главы государства, и еще 40 человек представляют различные общественные организации.

Согласно Конституции России, Общественная палата должна контролировать органы власти разных уровней, защищать права россиян и некоммерческих организаций.