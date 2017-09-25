СМИ узнали о вероятной серии отставок губернаторов

На этой неделе в десяти регионах России могут смениться губернаторы. Об этом в понедельник, 25 сентября, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.
Издание уточняет, что под прицелом оказались главы Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей. Также губернаторы могут смениться в Ненецком автономном округе (НАО), Красноярском и Алтайском краях, а также в одном или двух субъектов на Северном Кавказе.
Газета напоминает, что в прошлые разы отставки губернаторов проходили «пакетом» — либо по несколько за один день, либо «дозированно» в течение недели. При этом главы регионов также традиционно не обсуждают свою возможную отставку вплоть до президентского указа.
В 2015 году Путин за неделю отправил в отставку пятерых губернаторов. 15 мая он принял заявление главы Костромской области Сергея Ситникова. 14 мая он принял досрочную отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. 13 мая в добровольную отставку ушли сразу два губернатора: руководитель Иркутской области Сергей Ерощенко и глава Камчатского края Владимир Илюхин. 12 мая с просьбой об отставке к президенту обратился глава Ленинградской области Александр Дрозденко.