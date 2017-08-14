Кемеровская администрация отказалась назвать сроки выхода Тулеева на работу

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который продолжает реабилитацию после операции, держит ситуацию в регионе на контроле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона в понедельник, 14 августа, передает ТАСС.
«Что касается выхода Амана Гумировича на работу, точную дату должны определить врачи», — заявил представитель властей региона.
По его словам, губернатор вернулся в Кемерово из Москвы, завершив лечение в ЦКБ управделами президента 12 августа. «Курс реабилитационных мероприятий он продолжит в амбулаторном режиме», — сказал собеседник агентства, добавив, что Тулеев чувствует себя хорошо.
Депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин 12 августа написал в своем Facebook, что губернатор скоро вернется к исполнению обязанностей. «Это значит, со здоровьем все стало гораздо лучше, — отметил парламентарий. — Кузбасс по вам скучал».
17 июля сообщалось об отставке вице-губернатора Кемеровской области по строительству Евгения Бухмана. Он стал третьим замом Тулеева, покинувшим пост с начала года.
Аман Тулеев ушел в отпуск 22 мая и отправился в Германию, где ему провели сложную операцию на позвоночнике. После нее высокопоставленный чиновник был доставлен в Кемерово для реабилитации, однако в начале июля его перевели в столичную клинику. Лечение губернатора взяла под личный контроль министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
73-летний Тулеев возглавляет Кемеровскую область 20 лет, с 1997 года. Осенью 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, получив поддержку свыше 96 процентов избирателей.