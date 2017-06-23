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«Отставка для него равна смерти»

Почему поиск преемника старейшего губернатора России станет большой проблемой

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Аман Тулеев
Аман Тулеев
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Известие о болезни главы Кемеровской области Амана Тулеева породило слухи о его скорой отставке. Старейший российский губернатор четко дал понять: покидать свое место он не собирается ни сейчас, ни даже в ближайшие пару лет. Как Тулееву удается удерживать власть почти 20 лет, почему он незаменим и каково будет его преемнику — в материале «Ленты.ру».

В понедельник, 19 июня, пресс-служба администрации Кемеровской области сообщила, что Тулеев второй раз за месяц продлил отпуск на неопределенный срок. Местные журналисты заподозрили неладное еще раньше, заметив, что губернатор больше месяца не появлялся на публике, более того — впервые с 1997 года, когда он возглавил сибирский регион, не участвовал в праздновании Дня Победы.

На фоне этого с новой силой пошли слухи о болезни политика. Еще в марте источники сообщали о госпитализации Амана Тулеева. В числе версий значилась плановая операция по установке сердечного клапана. Представители главы региона все домыслы опровергали, как и информацию о его болезни, когда отпуск губернатора неожиданно затянулся.

21 июня областная администрация расставила все точки над «i»: немецкие врачи провели Тулееву операцию на позвоночнике. После нее, как выяснилось позже, появилось осложнение — пневмония. Но и ее уже вылечили, заверил заместитель губернатора Валерий Цой. «Еще в октябре 2016 года были выставлены показания планового оперативного лечения, но Аман Тулеев перенес операцию на семь месяцев, на период своего отпуска», — утверждал он. Сейчас глава региона проходит реабилитацию в больнице Кемерово.

Несмотря на опровержения администрации, официальному представителю Кремля дважды за неделю пришлось отвечать на вопрос о возможной отставке губернатора-аксакала. «По-прежнему никаких [кадровых] решений, как вы знаете, не принималось, и, соответственно, я ничего не могу сказать на этот счет», — уклончиво сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва никогда не предупреждает о кадровых ротациях, что не внесло ясности.

Разговоры об отставке пресекла администрация Тулеева: во-первых, он не планирует досрочно складывать свои полномочия, во-вторых, намерен сохранить за собой губернаторское кресло до 2020 года — то есть до истечения этих полномочий. А вернуться к работе, по данным источников, он планирует уже через неделю.

Слухи о затяжной болезни Амана Тулеева некоторые сочли «грязной информационной кампанией» против него. Глава Новокузнецка, крупнейшего города Кемеровской области, призвал журналистов перестать муссировать эту тему и «расшатывать стабильность в регионе», гарантом которой он считает лично Тулеева.

Хозяин угольной горы

73-летний Аман Тулеев, уроженец Туркменской ССР, указом Бориса Ельцина в 1997 году был назначен губернатором Кемеровской области. Впоследствии это не помешало Тулееву открыто выступить против Ельцина и даже демонстративно отказаться принимать из его рук орден Почета (а потом получить его из рук Владимира Путина). На первых же выборах в регионе он одержал победу, набрав 95 процентов голосов. Спустя 18 лет ситуация не изменилась: в 2015-м он вновь избрался губернатором при поддержке более 96 процентов избирателей.

Неудача в политической карьере Тулеева — исключение. Первая его попытка избраться в народные депутаты СССР в 1989 году обернулась провалом. Однако уже спустя год он взял реванш, избравшись одновременно и в Верховный Совет РСФСР от Горно-Шорского национально-территориального округа, и в Кемеровский облсовет. Уже тогда за Тулеева выступали шахтеры и горняки.

Жители Кемеровской области поддерживали Амана Тулеева вне зависимости от того, на какой пост он метил. На президентских выборах в 1991 году, еще до назначения губернатором, он лидировал в регионе с результатом 44,71 процента голосов. На выборах главы государства в 2000-м за кандидатуру Тулеева проголосовали более 50 процентов кемеровчан.

«Он поистине народный губернатор, мудрый политик и грамотный управленец, — писал мэр Новокузнецка в то время, когда появились слухи о болезни главы региона. — Давайте вспомним, как в 90-е Тулеев предотвратил "рельсовую войну" шахтеров, не допустил массового закрытия угольных предприятий в Кузбассе».

Умение старейшего губернатора ладить с шахтерами сыграло такую роль в истории Кемеровской области и России в целом, что федеральный центр готов идти на поводу у него, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Летом 1998 года шахтеры Кузбасса и Воркуты, недовольные многомесячными задержками зарплаты, на несколько недель перекрыли железные дороги. В Кемеровской области, где находился центр забастовочного движения, Тулеев распорядился ввести чрезвычайный режим, однако применять против шахтеров силовые действия не стал, более того — заявил вице-премьеру Борису Немцову, ответственному за разблокирование путей, что требования бастующих законны и справедливы. В итоге часть задолженностей была погашена, пути освобождены, а Тулеев завершил так называемую рельсовую войну.

Политику удавалось усмирять шахтеров и в последующие годы. В частности, он погасил протест рабочих после произошедших в конце 2000-х аварий на шахтах, в результате которых погибли сотни человек. Тулеев последовательно отстаивал права добытчиков и не скрывал, что осведомлен об исходящей от них опасности, иногда прибегая к нелестными сравнениями. В 2015 году, например, он запретил проводить какие-либо работы в кузбасских шахтах во время новогодних праздников: «Пьяный в шахте, на горных работах — это тот же террорист».

Никто не забалует

По оценкам Константина Калачева, подавляющее большинство жителей Кемеровской области не хотят смены губернатора, но «примерно четвертая часть населения настроена критически». Аман Тулеев утвердился в регионе как «защитник прав обездоленных, горняков, патриот Кузбасса», отмечает доктор социологических наук Константин Антонов. Главе региона удалось удержать на плаву угледобывающую промышленность и не допустить социальной напряженности, что и сделало его в общественном мнении гарантом стабильности. Привело это к тому, что вся система власти выстроилась вокруг его фигуры. Даже оппонировавший Тулееву экс-губернатор Кемеровской области Михаил Кислюк признает, что Тулеев смог выстроить уникальную систему (Кислюк ее определяет как «уравнительный социализм с олигархическим лицом») и сосредоточить «на себе всю власть».

«В Кузбассе Тулеева любят, воспринимают как отца, дедушку, не хотят отпускать. И он этим пользуется», — объясняет Калачев. Компенсировать недостатки — например, невысокий средний доход по области — ему помогает «патерналистский подход»: там мощная социальная программа поддержки неимущих, постоянные раздачи овощей, угля. Многодетным семьям — крупный и мелкий рогатый скот, птица и так далее».

Однако не все в Кузбассе благосклонны к Аману Тулееву: у местного бизнеса накопилось к нему много претензий. С неугодными предпринимателями губернатор всегда вел диалог жестко: еще в 1999 году, например, он вытеснил со всех предприятий группу Михаила Живило, который пытался обанкротить Кузнецкий металлургический комбинат и получить его в собственность. Впоследствии Живило «заказал» губернатора киллерам, которых правоохранительные органы арестовали в 2000-м.

Тулеев пытается выстраивать систему социально ответственного бизнеса, а многим предпринимателям лишние обременения не по душе. «Например, ты у нас строитель — заодно возьми и отремонтируй поликлинику», — поясняет руководитель «Политической экспертной группы». Правда, в открытую бизнесмены на это не жалуются, только шепотом. Помимо прочего, в регионе сложилась система «свои — чужие», что не по нраву оказавшимся в стороне. «Отношения с властью определяются не только объективными подходами, еще и личное сказывается, — говорит Калачев. — Есть протекционизм по отношению к одним и негатив — к другим. Слишком все переплетено». Впрочем, это едва ли повод для отставки. Специалист подчеркивает: ситуация в регионе стабильная, управление налажено, жители отпускать не хотят — что еще нужно?

Не дождетесь

Прогнозы об отставке Амана Тулеева звучат не впервые. Задумались о возможном преемнике старейшего российского губернатора в том числе из-за коррупционных скандалов в его администрации. В сентябре 2016 года первый зам Тулеева Максим Макин, который считался наиболее близким к его семье, покинул пост на время расследования в отношении компании «Теплоэнерго». Спустя два месяца сразу два вице-губернатора — Александр Данильченко и Алексей Иванов — были задержаны по подозрению в вымогательстве ценных бумаг стоимостью миллиард рублей. В марте этого года уволилась заместительница Тулеева Екатерина Кутылкина, отвечавшая за промышленность, транспорт и предпринимательство. Она подала в отставку в тот же день, когда лишился работы начальник областного департамента транспорта и связи Петр Шикалев — главный обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве. В начале мая указом президента был уволен замначальника регионального управления МВД Виктор Кутылкин, по информации местных СМИ — муж теперь уже бывшего зама Тулеева.

Камнем в огород кемеровского губернатора стал и коррупционный скандал, разразившийся в начале месяца во Владимирской области. 4 июня по подозрению в получении взяток не менее чем на три миллиона рублей была задержана вице-губернатор региона Елена Мазанько, «выросшая» в команде Тулеева. Комментируя задержания своих замов, старейший глава региона четко дал понять, что война идет против него: «Они никому не нужны. Скорее всего, нужен губернатор. Я это ощущаю давно, года два, — идет сильная драка».

«Есть силы, которые ситуацию раскачивали», — соглашается Константин Калачев, не раскрывая подробностей. Однако если окружение Тулеева не является запретной зоной для федерального центра, то сам он неприкосновенен: «Тулеев — последний из могикан, человек-эпоха, глыба, матерый человечище. Тулеев воспринимается особняком, он воспринимается так лично Путиным. (…) Он на особом счету».

Такой статус делает честь Тулееву, однако заранее ослабляет позиции его потенциального преемника, который рано или поздно появится. Если сегодня сосредоточенность власти на одном человеке — плюс, то после ухода Амана Тулеева это может стать катастрофой. Оптимальный вариант — если губернатор-аксакал сам выберет человека, который его сменит. «Если Тулеев лично не благословит преемника, это будет серьезной проблемой и для врио, и для региона», — говорит политолог. Подобные примеры в новейшей истории России уже были: например, при уходе Александра Филипенко с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, которым он руководил 14 лет.

Впрочем, Тулеев дал понять: о преемнике он долго размышлять не даст. «Он относится к тем руководителям, которые готовы умереть на рабочем посту. По одной простой причине: для него работа — это жизнь, — резюмирует Калачев. — Тулеев прекращение работы на посту главы региона воспринимает как смерть».

Екатерина Кориненко
Виктория Токарева

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