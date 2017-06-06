Ну ты и зам

За два дня под следствием оказались сразу два заместителя глав регионов. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова расценила задержание своего зама Елены Мазанько как провокацию. Александр Михайлов, возглавляющий Курскую область более 15 лет, уголовное дело в отношении подчиненного пока не комментирует. Во всей этой истории косвенно замешан и старейший российский губернатор Аман Тулеев. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

О задержании вице-губернатора Курской области Василия Зубкова стало известно вечером 5 июня. По версии Следственного комитета России, Зубков получил недвижимость на миллион рублей в обмен на помощь с незаконным введением в эксплуатацию здания. Фигурантами дела о взяточничестве стали также трое предполагаемых сообщников замгубернатора. В их числе, по данным СМИ, владелец строительной компании «Своя квартира» Александр Филимонов, ее бухгалтер Наталья Кретова, а также Андрей Занин. Последний работал в подчинении у Зубкова в его бытность руководителем регионального управления МЧС.

Курский губернатор Александр Михайлов на задержание зама пока не отреагировал. В отличие от Светланы Орловой, которая первой подтвердила СМИ информацию о следственных мероприятиях в отношении своей подчиненной.

История с ершиком, или за подчиненных — горой

Владимирского губернатора новость о задержании ее зама Елены Мазанько застала в пути: Орлова возвращалась во Владимир с Петербургского международного экономического форума. «В этой провокации могли быть задействованы и силовики — мы это все знаем, — заявила она. — Когда губернатор находится на форуме в Петербурге, когда летит в самолете, и в десять часов вдруг следователь из центрального управления Следственного комитета… А что, у наших следователей кишка тонка, или что? Ее обвиняют во взятке 2014 года, а в 14-м году, где они были?»

Мазанько, курирующая в администрации Владимирской области имущественные и земельные отношения, подозревается в получении взяток не менее чем на три миллиона рублей. Следователи считают, что она брала их от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на ремонтные работы в здании областной администрации и поставку мебели.

Местных чиновников поймали на закупке дорогостоящей мебели летом прошлого года. В центре скандала фигурировали туалетный ершик за 23 тысяч рублей, кровать за 344 тысяч рублей, шкаф за 606 тысяч и крючок для полотенец за 13 тысяч. Ершик и другие предметы интерьера вернули поставщику, после того как Орлова распорядилась расторгнуть договор. Отмечалось, что должностному лицу был вынесен выговор — не Мазанько, а руководителю учреждения-закупщика Наталье Мельник.

Вступившись за вице-губернатора, Орлова в числе ее достижений назвала «порядок в земельных отношений, в собственности в области». То, что губернатор защищает своего зама, нехарактерно для нынешней политической системы, отмечает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Обычно губернаторы отстраиваются от задержанных сразу. Орлова проявила в этой ситуации морально-волевые качества», — говорит он.

Во Владимирской области подобное происходит не впервые: в октябре прошлого года был задержан бывший замгубернатора по строительству Дмитрий Хвостов, ставший впоследствии фигурантом трех уголовных дел о получении взяток в особо крупном размере. Хвостов подал в отставку за месяц до задержания. Его увольнение Светлана Орлова объясняла весьма расплывчато: мол, были сорваны сроки строительства некоторых объектов. После задержания его не оправдывала, однако, как и в случае с Мазанько, вставила шпильку в адрес силовиков: почему преступные эпизоды из 2014-го всплыли только спустя два года?

Обе эти истории показывают, что у Орловой есть проблемы с местными силовыми структурами, считает Калачев. Правда, сюжет с Еленой Мазанько намного запутаннее, учитывая ее бэкграунд.

Кемеровская команда

Мазанько переехала во Владимирскую область в 2013 году — после назначения на пост руководителя региона Светланы Орловой, которая до этого почти десять лет представляла в Совете Федерации Кемеровскую область. Там же начинала Мазанько. На муниципальную службу она пришла в 1992-м, в администрации региона поднялась до зама кемеровского губернатора Амана Тулеева по поддержке и развитию предпринимательства. Этот пост она получила в 2010-м, в том же году от него отказалась из-за переезда в другой город, как выяснилось позднее — в связи с переходом на работу в федеральное министерство экономического развития, где ее назначили замдиректора департамента имущественных отношений.

Местные СМИ утверждали, что вице-губернатор подстраивает госзакупки под компании из родного региона: одна из них получила заказ и на злополучный «золотой ершик». Мазанько информацию не опровергала, но подчеркивала, что кемеровским компаниям за три года досталось заказов на 111 миллионов рублей при общих затратах более чем в 60 миллиардов.

Эксперты напоминают о кадровом скандале в администрации Кемеровской области, произошедшем в ноябре прошлого года. Тогда под следствие попали сразу трое подчиненных Тулеева — два его зама Александр Данильченко и Алексей Иванов, а также начальник департамента административных органов администрации региона Елена Троицкая. Помимо них, в уголовном деле о вымогательстве фигурировали еще несколько человек, в том числе руководитель областного управления СКР Сергей Калинкин, учредитель компании «Уголь» Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор. Тулеев, как и Орлова, сразу же вступился за подопечных: «Это порядочные честные люди, государственники. Ничего у них нет. Вчера был обыск в домах. Где горы золота? Почему их не показали?» В итоге он все же отстранил всех троих от должностей.

Аман Тулеев Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов не исключает, что так или иначе эти истории могут быть связаны: «У них общие корни, которые уходят еще в 1990-е годы». Он отметил, что основные коррупционные схемы формировались вокруг региональных бизнес-структур.

Политолог Константин Калачев видит связь в другом: чиновники, привыкшие работать под губернатором-тяжеловесов, «не верят, что с такой серьезной политической крышей можно попасть под следствие». По его мнению, задержание замгубернатора Владимирской области косвенно стало камнем в огород кемеровского руководителя: «Получается, что Тулеев, которого считали образчиком умения работать с кадрами, выбирает тех, кто один за одним присоединяется к "кормовой базе" силовиков».

Повод задуматься

В истории с заместителем курского губернатора Зубкова никаких кемеровских следов нет. Зубков прошел весь карьерный путь в Курской области: с 1993 года — в управлении МЧС по региону, дослужился до главы ведомства. В администрации — с 2000 года, по направлению безопасности, совмещая две работы. С поста начальника курского МЧС ушел в марте 2013 года без каких-либо особых происшествий. До вчерашнего дня в коррупционных скандалах замечен не был.

В областную администрацию попал в тот же год, когда губернатором стал Александр Михайлов, — почти 17 лет назад. В рейтинге политической выживаемости глав регионов он рекордсмен. «Хотя этот рекорд считается трудно объяснимым, период основных проблем оказался позади, и атаки на Михайлова отбиты», — отмечалось в исследовании.

«Если губернатор завязан в этой (мошеннической) схеме, скорее всего, ему будет выражено недоверие со стороны президента — и до свидания», — говорит гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его оценке, Михайлов губернатор «средненький»: «Он не выходил в зону риска в различных рейтингах, но и не демонстрировал серьезных успехов». В последнем Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах, представленном на ПМЭФ, Курская область в первой десятке не фигурирует — в отличие от Владимирской области. Правда, в этом году подопечный Светлане Орловой регион потерял в рейтинге семь позиций.

Оба губернатора, замешанные в коррупционные скандалы из-за подчиненных, может, и не тяжеловесы, но прочно занимают свои позиции, считают эксперты. «У некоторых губернаторов по три-четыре зама под арестом, а они продолжают работать», — подчеркивает вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Один из примеров — губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, двое замов которого уже более полугода находятся под следствием. Вместе с тем, говоря о ситуации во Владимирской области, Минченко отмечает, что для Светланы Орловой задержание подчиненной «звонок неприятный».

К политическим последствиям это вряд ли приведет, однако приятного здесь мало. «До недавнего времени казалось, что Орлова губернатор на особом счету. (…) Меньше всего было ожиданий, что задержания начнутся именно в ее ближайшем окружении», — говорит Калачев. Вместе с тем он подчеркивает, что в борьбе с коррупцией неприкасаемых нет. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов не исключает, что в этой истории еще появятся новые персонажи.