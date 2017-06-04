СК возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько. Об этом сообщается в воскресенье, 4 июня, на сайте ведомства.

Чиновница подозревается в получении взяток в крупном и особо крупном размере на общую сумму не менее трех миллионов рублей (пункт «в» части 5, часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Мазанько брала их от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании областной администрации и поставку мебели.

Как отмечается в сообщении, с ней проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в воскресенье стало известно о задержании вице-губернатора на 72 часа. Глава региона Светлана Орлова сообщила, что суд должен принять решение об аресте 6 июня. Она пояснила, что считает обвинения в коррупции неправомерными, а нарушения были как раз до того, как Мазанько начала курировать распределение земли в регионе.

Летом 2016 года власти Владимирской области вернули поставщику купленные для обладминистрации дорогостоящую мебель и предметы интерьера, в частности, туалетный ершик за 23 тысячи рублей. По данным 6tv.ru, Мазанько тогда сообщала, что это была «абсолютно рядовая закупка», в которой департамент имущественных и земельных отношений только технически определяет поставщика товаров или услуг.

Елена Мазанько занимает должность заместителя губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям. В сферу ее компетенции входит контроль за работой департамента имущественных и земельных отношений, финансовое управление и управление по социально-хозяйственному обеспечению региона. Она начала работу в областной администрации в июле 2013 года, до этого работала заместителем директора департамента имущественных отношений Минэкономразвития, а еще ранее была вице-губернатором Кемеровской области.