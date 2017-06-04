Задержана вице-губернатор Владимирской области

Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько задержана на 72 часа по подозрению в получении взятки, сообщила ТАСС глава региона Светлана Орлова. По ее словам, суд должен принять решение об аресте во вторник, 6 июня.

Как пояснила Орлова, Мазанько подозревают в получении взяток в 2014 году на суммы в один и два миллиона рублей. Предположительно эти деньги передавались в связи с распределением земель во Владимирской области.

При этом сама губернатор считает обвинения в коррупции неправомерными. «Это все провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества», — сказала Орлова. Глава области настаивает на том, что нарушения были как раз до того, как Мазанько начала курировать распределение земли в регионе.

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«Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак, когда она [Мазанько] пришла. Многодетные семьи не были обеспечены землей, бардак был полный с собственностью, мы наводили порядок, а там интересы очень большие», — заключила Орлова.

Мазанько занимает должность заместителя губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям. В сферу ее компетенции входит контроль за работой департамента имущественных и земельных отношений, финансовое управление и управление по социально- хозяйственному обеспечению региона. Она начала работу в областной администрации в июле 2013 года, до этого работала заместителем директора департамента имущественных отношений Минэкономразвития, а еще ранее была вице-губернатором Кемеровской области.