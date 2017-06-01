Китайскому чиновнику дали пожизненное за коррупцию

Бывший заместитель губернатора южной китайской провинции Гуандун Ли Чжигэн приговорен к пожизненному сроку за коррупцию. Об этом сообщает Reuters.

Экс-чиновник признан виновным в получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Суд города Наньнин установил, что мужчина в период с 1993 по 2012 год во время работы на разных должностях во властных структурах провинции Гуандун получил взяток на общую сумму в 98 миллионов юаней (14,43 миллиона долларов). Сам Ли с приговором согласился и раскаялся — апелляций подавать он не планирует.

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17 октября 2016 года суд в китайском городе Баодин, провинция Хэбэй, приговорил бывшего замглавы отдела угольной отрасли Государственного управления по делам энергетики страны к смертной казни с отсрочкой на два года по обвинению в коррупции. Вэй Пэнъюань с 2000 по 2014 год получил взятки в размере 212 миллионов юаней (около 31,5 миллиона долларов).

18 апреля прошлого года сообщалось, что Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая постановили, что смертная казнь будет применяться в отношении чиновников, получивших взятку, сумма которой превышает 460 тысяч долларов.

Полномасштабная кампания по борьбе с коррупцией в Китае началась после избрания председателем КНР в марте 2013 года Си Цзиньпина. Он призвал бороться с мздоимством, нанося удары «и по тигру, и по мухе», то есть не щадя ни мелких, ни высокопоставленных чиновников.