Представители Усманова обвинили Навального в популизме

Оппозиционер Алексей Навальный не представил в суде документов, подтверждающих правдивость его обвинений в отношении бизнесмена Алишера Усманова. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой предпринимателя.

«Наши юристы серьезно готовились к разбирательству, собирали доказательства и ожидали открытой и основанной на фактах дискуссии. В итоге мы лишь убедились в том, что к такой дискуссии Навальный и его защитники не готовы, а так называемые расследования Навального, где упоминается Алишер Усманов, абсолютно голословны», — говорится в документе.

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Политик, требуя перенести разбирательство в арбитражный суд и подавая многочисленные ходатайства, хотел только затянуть судебное разбирательство, уверены представители Усманова. Поведение оппозиционера на суде они охарактеризовали как «популистская обструкция». «Вместо детального анализа представленных нашей стороной доказательств (...), Навальный сфокусировался на своих традиционных агитках», — отмечается в заявлении.

1 мая Люблинский районный суд Москвы обязал Навального опровергнуть сведения, изложенные в расследовании о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Оппозиционер также должен за 10 дней удалить публикации об Усманове, признанные порочащими честь и достоинство бизнесмена. Навальный заявил, что не планирует исполнять предписание суда. В тот же день копия расследования появилась на сайте Porhub.

Усманов подал иск к политику, заявлявшему о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) в апреле. Миллиардер обвинил его в распространении лживых сведений, в частности, о неуплате им налогов, незаконной приватизации и судимости за изнасилование.

Заочная полемика между магнатом и оппозиционером началась 18 мая с записанного Усмановым 12-минутного видео. В нем бизнесмен отверг обвинения, которые ему предъявил Навальный и ФБК в фильме о якобы связанных с премьер-министром Дмитрием Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах. Навальный в ответном видеоролике заявил, что не боится бизнесмена Усманова. По словам политика, его не получится купить или запугать.

