СКР раскрыл подробности задержания курского вице-губернатора

Следственный комитет России (СКР) раскрыл подробности задержания заместителя губернатора Курской области, председателя областного комитета региональной безопасности Василия Зубкова. Об этом в понедельник, 5 июня, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как сообщили в СКР, в отношении Зубкова и его предполагаемых соучастников — Андрея Занина, Александра Филимонова и Натальи Кретовой — возбуждено уголовное дело. Зубков подозревается в получении взятки, остальные фигуранты в зависимости от роли каждого — в посредничестве во взяточничестве, даче взятки и пособничестве в даче взятки.

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«По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более одного миллиона рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений», — говорится в пресс-релизе.

Ранее 5 июня о задержании Василия Зубкова со ссылкой на собственные источники сообщили СМИ, по данным которых чиновник в настоящее время находится в «Лефортово».

По данным с официального сайта администрации Курской области, Василий Зубков родился в 1955 году. В 1977-м он окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, в 1989-м — Военно-инженерную Академию имени В.В. Куйбышева.

В областной администрации Зубков курирует взаимодействие с МЧС России, государственную инспекцию строительного надзора Курской области, а также государственную инспекцию Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городов и районов.