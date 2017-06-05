СМИ рассказали о сообщниках задержанного вице-губернатора Курской области

Фигурантами уголовного дела подозреваемого во взяточничестве курского вице-губернатора Василия Зубкова стали владелец строительной компании «Своя квартира» Александр Филимонов, ее бухгалтер Наталья Кретова, а также ранее возглавлявший региональное управление МЧС Андрей Занин. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает информационное агентство «Секунда».

По его данным, «Своя квартира» занималась строительством девятиэтажки на улице Марата. «В феврале этого года стало известно, что элитный дом на Марата построен незаконно, так как находится в историческом квартале города, где разрешенная этажность зданий — пять этажей», — пишет агентство.

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В сообщении также отмечается, что Арбитражный суд Курской области признал разрешение на строительство здания недействительным и компания Филимонова должна была устранить нарушения.

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Зубкова, Занина, Филимонова и Кретовой. Вице-губернатор подозревается в получении взятки, остальные фигуранты в зависимости от роли каждого — в посредничестве во взяточничестве, даче взятки и пособничестве в даче взятки.

По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более одного миллиона рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.

Ранее 5 июня о задержании чиновника сообщили СМИ. По данным их источников, он в настоящее время находится в «Лефортово».