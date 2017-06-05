Силовые структуры
 

СМИ рассказали о сообщниках задержанного вице-губернатора Курской области

Перейти в «Мою Ленту»
Василий Зубков
Василий Зубков

Фигурантами уголовного дела подозреваемого во взяточничестве курского вице-губернатора Василия Зубкова стали владелец строительной компании «Своя квартира» Александр Филимонов, ее бухгалтер Наталья Кретова, а также ранее возглавлявший региональное управление МЧС Андрей Занин. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает информационное агентство «Секунда».

По его данным, «Своя квартира» занималась строительством девятиэтажки на улице Марата. «В феврале этого года стало известно, что элитный дом на Марата построен незаконно, так как находится в историческом квартале города, где разрешенная этажность зданий — пять этажей», — пишет агентство.

В сообщении также отмечается, что Арбитражный суд Курской области признал разрешение на строительство здания недействительным и компания Филимонова должна была устранить нарушения.

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Зубкова, Занина, Филимонова и Кретовой. Вице-губернатор подозревается в получении взятки, остальные фигуранты в зависимости от роли каждого — в посредничестве во взяточничестве, даче взятки и пособничестве в даче взятки.

По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более одного миллиона рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.

Ранее 5 июня о задержании чиновника сообщили СМИ. По данным их источников, он в настоящее время находится в «Лефортово».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кроме замгубернатора Курской области задержаны еще трое
СКР раскрыл подробности задержания курского вице-губернатора
Вице-губернатора Курской области задержали по подозрению в вымогательстве
Последние новости
Черногория официально стала членом НАТО
Лавров обсудил с главой МИД Катара обострение отношений с арабскими странами
Шесть сотрудников польской компании освобождены из плена в Пакистане
Строящего башенки из камней робота показали на видео
Бывший футболист «Ньюкасла» умер в 30 лет
Петербуржец отправил в США по почте две гранаты
МИД России оставил за собой право ответить на враждебные действия Черногории
Другие материалы рубрики
Силовые структуры14:05 — 4 июня

Девять жизней

За что дачник жестоко расправился с соседями в поселке под Тверью
17:15 — Сегодня

Вице-губернатора Курской области задержали по подозрению в вымогательстве

16:36 — Сегодня

Полицейские нашли похищенную у тюменского инвалида хаски

17:46 — Сегодня

СКР раскрыл подробности задержания курского вице-губернатора

Силовые структуры00:18 — 2 июня

«Останки несовершеннолетних находят каждый год»

Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
14:42 — Сегодня

RT сообщил о готовящейся переброске в Латвию морской пехоты и танков США

14:36 — Сегодня

Мажоры в Петербурге разогнались на КАД до 300 километров в час

15:26 — Сегодня

Шойгу провел тренировку с экипажем ракетного корабля Каспийской флотилии

Силовые структуры00:08 — 22 мая

Приняли на дорожку

За что арестовали ставленника Шакро Молодого авторитета Дерюгу
14:25 — Сегодня

В Bellingcat заявили об обнаружении якобы сбившего самолет в Донбассе ЗРК «Бук»

20:48 — 2 июня

Житель Саратова бросил гранату в пришедших к нему с обыском полицейских

14:32 — Сегодня

Арестованный по делу о хищениях бывший глава банка «Огни Москвы» умер в больнице

Россия
«Этих врачей нельзя допускать к пациентам»
Почему выпускники российских медвузов не умеют лечить больных
«Мои стринги на политическом ринге»
Как партии зазывают молодежь и чем это заканчивается
Губернатор Подмосковья похвастался Путину ростом сельского хозяйства
Московские власти показали образцы жилья для переселенцев из сносимых хрущевок
Вертолет совершил жесткую посадку и загорелся в Адыгее
Рашкин объяснил желание россиян видеть врагов в США и Украине
Учителя в Татарстане уволили после драки с учеником
Все материалы
Мир
Нарендра Моди и Владимир ПутинСлоны идут на север
О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге
За железным занавесом
Лекция о КНДР, ее ракетно-ядерной программе, голоде и отношениях с внешним миром
Тимофей Бордачев: Страшный общий дом
Европе придется выбирать между «израилизацией» и сохранением привычных свобод
Черногория официально стала членом НАТО
Лавров обсудил с главой МИД Катара обострение отношений с арабскими странами
Битва за Марави
Филиппинские войска ведут уличные бои с исламистами
Тройной удар
В Лондоне неизвестные «южной внешности» устроили серию терактов
Все материалы
Бывший СССР
Саласпилсское гарнизонное кладбище. Члены Чрезвычайной Государственной комиссии у вскрытой могилы (фото 1944 г.) Лагерный бардак
Почему в Латвии спорят о количестве жертв в нацистском концлагере Саласпилс
ВСУ привели в повышенную готовность из-за учений «Славянское братство — 2017»
Под Киевом вандалы взломали склеп Мордехая Чернобыльского
В ВСУ рассказали о «собачьей» жизни украинских офицеров
Под Киевом загорелись топливные склады
Генпрокуратуру Украины обязали открыть дело против партии Тимошенко
В Киеве предложили переименовать проспект Шухевича в Гомосексуальный
Все материалы
Финансы
Семь фунтов под килем
Как устроена экономика «Пиратов Карибского моря». Часть вторая
Саудовская Аравия и ОАЭ оставили Катар без сахара
Глава ЦБ вступилась за микрофинансистов
Набиуллина предупредила об «иллюзии роста» российской экономики
ЦБ собрался увеличить золотовалютные резервы России до 500 миллиардов долларов
Египетский миллиардер Нагиб Савирис призвал бизнесменов к бойкоту Катара
Банки Египта прекратили сотрудничество с Катаром
Все материалы
Бизнес
Учения МЧС по ликвидации последствий взрыва в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской оборонеНалог на катастрофу
О новых поборах для бизнеса
Дмитрий Морозов«Отрасль играет турецкий гамбит»
Генеральный директор BIOCAD о тенденциях и перспективах фармацевтики
Хозяева неба
Знаменитые пассажирские лайнеры, созданные в СССР
В России открыли новое нефтяное месторождение
Глава «Русь Ойл» принял решение продать торговый комплекс «Горбушкин двор»
В ТПП рассказали о росте популярности российских продуктов в Китае
Суд запустил банкротство «Главмосстроя»
Все материалы
Силовые структуры
Девять жизней
За что дачник жестоко расправился с соседями в поселке под Тверью
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
«Я приходил к силовикам и вызывал их стрелков на дуэль»
Как гражданские стали учить стрелять полицию и военных
Вице-губернатора Курской области задержали по подозрению в вымогательстве
СКР раскрыл подробности задержания курского вице-губернатора
RT сообщил о готовящейся переброске в Латвию морской пехоты и танков США
Шойгу провел тренировку с экипажем ракетного корабля Каспийской флотилии
Все материалы
Наука и техника
Поматросил и бросил
Засекреченная операционная система от Google заменит Android
Смерть всем человекам
Почему беспилотные автомобили сбивают велосипедистов и попадают в аварии
Реклама шоу французского иллюзиониста Анри Робена, 1863На лицо ужасные
Раскрыта сущность привидений и призраков
Над США проплывут красные и зеленые облака
Крушение «летающего автомобиля» показали на видео
Работу мозга обезьян превратили в человеческие лица
Представлены результаты поисков электромагнитных сигналов слияния черных дыр
Все материалы
Спорт
Наличное дело
Какой клуб стал самым дорогим в европейском футболе
Время первых
Голы Аленичева, Зидана и другие ярчайшие моменты финалов Лиги чемпионов
Станислав Черчесов и Александр СамедовТоварищеский матч. Венгрия — Россия. Live
Предпоследняя игра россиян перед стартом Кубка конфедераций-2017
Бывший футболист «Ньюкасла» умер в 30 лет
Глава оргкомитета оценил готовность России к Кубку конфедераций
СМИ назвали новый клуб Леонида Слуцкого
Хачанов уступил Маррею и последним из россиян-одиночников покинул «Ролан Гаррос»
Все материалы
Культура
Картина Джорджо Моранди в фильме «Сладкая жизнь» ФеллиниСтакан наполовину Пруст
Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди
«Сволочь! Подонок!»
Евгений Бунимович о школьных уроках литературы
Владимир Григорьев«Протестантсткая традиция все готовить загодя восхищает»
Владимир Григорьев о книжных ярмарках, толстых журналах и монополизации рынка
Боб Дилан отправил в Стокгольм аудиозапись своей нобелевской лекции
Милонов пожаловался Чайке на спектакль Фабра для «законченных извращенцев»
Робби Уильямс споет в России Party Like a Russian
Михаил Прохоров снимется в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение»
Все материалы
Интернет и СМИ
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Россияне «намемасили» на четыре iPhone от Алишера Усманова
Захарову рассмешил отказ финских журналистов от поездки в Чечню
Автор «величайшего видео интернета» позволил коту покусать пончик
В сети распространили опасные ссылки с якобы бесплатными билетами на самолет
«Я ни хрена не делаю и получаю бабки»
Кто из звезд российского YouTube может попасть в Госдуму
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
Все материалы
Ценности
На иголках
Любители татуировок рассказали об их скрытом смысле и значении
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Танцевальный драйв
Продюсер Эми Уайнхаус опробовал на Ибице новое купе Lexus
Uniqlo показала одежду для людей с «разными культурными особенностями»
Mercedes-Benz показал две новинки для российского рынка
Cartier адаптировал аромат для путешественников
Британские дизайнеры начали строить дома для собак за 200 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Приключения без огорчений
Как не испортить себе отпуск
Скалолаз без снаряжения покорил 900-метровую гору в США за четыре часа
В Москве задержали и отменили десятки авиарейсов
«Вим-Авиа» отменила летние чартеры из Антальи
Медведев увеличил количество льготных авиарейсов по России
Горнолыжные курорты в России впервые продлили работу до июня из-за холодов
Все материалы
Из жизни
«Невозможно стать человеком другой национальности»
История психиатра из России, который перебрался в Израиль, а затем в США
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
В Японии выбрали самого красивого демонтажника
Старейшего ленивца в мире усыпили в Австралии
Белки украли флаги у ветерана ВВС США и свили из них гнездо
Невозмутимый канадец продолжил стричь лужайку во время торнадо
Все материалы
Гонка героев
Кожей чувствуем магию «500 миль Индианаполиса»
Эволюция гоночных «баранок»
Краткая история гоночных рулей разных серий
Сумасшедшие «каблучки»
Невероятные фургончики из Японии, но очень-очень маленькие
Премиалочка для России
Дорогие автомобили, которые россияне покупают чаще других
«АвтоВАЗ» покажет три новинки в 2018 году
В России возобновят выпуск Mitsubishi Pajero Sport
Большой кроссовер Skoda получил высший балл за безопасность
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы