Вице-губернатора Курской области задержали по подозрению в вымогательстве

Заместителя губернатора Курской области, председателя областного комитета региональной безопасности Василия Зубкова задержали по подозрению в вымогательстве крупной денежной суммы. Об этом в понедельник, 5 июня, со ссылкой на собственные источники сообщает информационное агентство «Секунда».

По данным издания, Зубков находится «в Москве, в "Лефортово"». Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Ленте.ру» факт задержания чиновника. Как отметил собеседник редакции, в настоящее время решается вопрос об аресте Зубкова.

По данным с официального сайта администрации Курской области, Василий Зубков родился в 1955 году. В 1977-м он окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, в 1989-м — Военно-инженерную Академию имени В.В. Куйбышева.

В областной администрации Зубков курирует взаимодействие с МЧС России, государственную инспекцию строительного надзора Курской области, а также государственную инспекцию Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городов и районов.