Задержан исполняющий обязанности главного судебного пристава Амурской области

Сотрудниками ФСБ задержан исполняющий обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Амурской области Алексей Гришин. Об этом сообщил «Интерфакс» информированный источник в понедельник, 6 июня.

«Задержание произошло сегодня (6 июня). Задержаны Гришин и его заместитель. Решается вопрос об аресте», — сказал он, добавив, что они подозреваются по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

В пресс-службе Благовещенского городского суда подтвердили задержание Гришина, сообщив, что идет заседание, где решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В 2015 году были арестованы глава управления ФССП по Амурской области Владимир Дубина и его заместитель Виктор Шульга. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они получили из ФССП России более 5,7 миллиона рублей для погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками трех районных отделов областного управления службы за 2005-2014 годы. Работникам было выплачено около 2,3 миллиона рублей, а остальную часть денег — более 3,4 миллиона — обвиняемые «использовали как средства экономии по фонду оплаты труда», получив за это премии по итогам 2014 года.