Судебные приставы порекомендовали жертвам коллекторов фиксировать угрозы

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России подготовила памятку о действиях граждан в общении с коллекторами: в частности, телефонные угрозы рекомендуется записывать и расшифровывать. Соответствующие рекомендации в четверг, 18 мая, размещены на официальном сайте ведомства.

«Вам необходимо зафиксировать все факты, связанные с угрозами. Например, если коллекторы угрожают по телефону, сделайте запись разговора и стенограмму (расшифровку) этой записи. Приложите эту расшифровку к Вашему заявлению в правоохранительные органы», — говорится в документе.

Материалы по теме Профессия — портить жизнь должникам Монолог коллектора о том, как действуют его коллеги и почему

Кроме того, в ФССП рекомендуют выяснить у банка-кредитора, действительно ли право требования кредита перешло к другой организации. Если оно было передано, то «необходимо сообщить коллекторам о (...) желании рассмотрения вопроса в судебном порядке».

20 марта коллектора из Новосибирска, угрожавшего взорвать детский сад в Петрозаводске, приговорили к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Угрозами осужденный пытался заставить сотрудницу сада вернуть долг в 65 тысяч рублей.

