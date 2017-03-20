Коллектора из Новосибирска осудили в Карелии за угрозу взрывом и самоуправство

Коллектор из Новосибирска, угрожавший взорвать детский сад в Петрозаводске, приговорён в понедельник к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом «Ленте.ру» сообщил Виталий Коновалов, старший помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по республике Карелия.

«Установлено, что 26-летний Ренат Хайритдинов, сотрудник коллекторского бюро из Новосибирска, 21 апреля прошлого года 38 раз позвонил в детский сад, в котором работала должница. При этом он высказал угрозу совершения акта терроризма в отношении детского образовательного учреждения, где она работала. В результате 262 ребенка и 46 сотрудников детсада были эвакуированы. Взрывное устройство обнаружено не было», — рассказал он.

Коновалов также уточнил, что сумма долга женщины составляла 65 тысяч рублей

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и самоуправстве. К розыску подозреваемого были привлечены сотрудники ФСБ. Именно они установили, что неизвестный звонил из Новосибирска, из офиса одной из коллекторских фирм.

В начале июня 2016 года Хайритдинов был задержан в Новосибирске оперативниками регионального УФСБ и доставлен в Петрозаводск. 9 июня того же года суд санкционировал его арест.

«Мужчина не только угрожал взрывом муниципальному детскому образовательному учреждению, но и использовал в своей деятельности приемы, запрещенные законом. В связи с этим уголовное дело и было возбуждено по двум статьям УК», — уточнил представитель регионального СКР.

1 января в России на законодательном уровне ограничили действия коллекторов. Им запретили угрожать, вводить в заблуждение или применять физическое и психологическое воздействие на должников. Кроме того, с должниками запретили контактировать людям с судимостью.