Кузнецова отреагировала на сообщение об избиении коллекторами ребенка-инвалида

Избиение 11-летнего инвалида в Екатеринбурге выходит за рамки понимания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 9 апреля на официальном сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«То, что произошло в Екатеринбурге, выходит за рамки закона и понимания. Ребенка-инвалида избили и угрожали за чьи-то долги», — сказано в тексте.

По словам омбудсмена, правовую оценку действиям коллекторов дадут правоохранительные органы. «По этому вопросу мы на связи со Следственным комитетом РФ», — заверила она.

8 апреля сообщалось, что сотрудники одного из коллекторских агентств Екатеринбурга подозреваются в применении насилия в отношении 11-летнего инвалида, учащегося пятого класса коррекционной школы. Пострадавший рассказал следователям, что мужчины требуют с его матери долг в размере 300 тысяч рублей, сама женщина уверяет, что такой задолженности за ней не числится. По данному инциденту начата доследственная проверка.