Калининградская прокуратура проверит сдавшую приемных детей в Москве семью

Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту возврата семи приемных детей в московские органы опеки. Ее ход взят на особый контроль главой ведомства, сообщается на сайте прокуратуры в пятницу, 7 апреля.

Как пояснили «Интерфаксу» представители ведомства, проверка только началась. «Она проводится региональной прокуратурой, несмотря на то, что опекуны отказались от детей в Москве и сами проживают в столице», — отметили в пресс-службе.

«Предстоит выяснить, что происходило с детьми в то время, когда они находились на территории Калининградской области, и законно ли опекуны получили детей для воспитания», — сообщили в прокуратуре.

Детей, по информации агентства, планируется вернуть в Калининградскую область. «В семье ребята воспитывались вместе, у них сложились определенные психологические взаимоотношения, поэтом разлучать их мы считаем неправильным. Надеюсь, мы получим одобрение московских коллег и будем подыскивать детям новых любящих родителей», — цитирует kp.ru временно исполняющую обязанности министра по социальной политике региона Анжелику Майстер.

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5 апреля стало известно, что переехавшая в Москву семья сдала в органы опеки столицы семь воспитанников в возрасте от 3 до 12 лет. Сообщалось, что это произошло из-за того, что родители не смогли добиться повышения пособий.

Глава столичного департамента соцзащиты Владимир Петросян в связи с этим заявил ТАСС, что желание получать пособия столичного, а не регионального уровня свидетельствует о том, что детей «взяли не по зову сердца, а для бизнеса». «Семь детей, которым через пять лет я должен был дать семь квартир в Москве. Это дети, которые родились, выросли, попали в государственную организацию Калининградской области, почему их должны привезти и оставить в Москве?» — отметил он.

В то же время бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте России Александр Головань сообщил региональному порталу «Клопс», что пятеро из семерых детей имеют жилье и в квартирах не нуждаются, а причиной переезда в Москву был поиск больших возможностей для них. По его мнению, столичные чиновники в данной ситуации «нарушили все что можно».