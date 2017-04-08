Сданные в Москве приемные дети вернулись в Калининград

Усыновленные дети, которых приемные родители сдали в московский детский дом, вернулись в Калининградскую область. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

По словам Родиной, все дети вернулись в Калининградскую область, несмотря на то, что трое из них были взяты под опеку в Петрозаводске. «Мы приняли решение вернуть в регион всех семерых ребят, так как считаем для себя невозможным делить детей на своих и чужих», — процитировала она исполняющего обязанности губернатора Антона Алиханова. В период реабилитации они будут жить все вместе в Центре содействия семейному воспитанию «Наш дом» (город Зеленоградск).

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Ведутся поиски новой приемной семьи. «В этом вопросе не может быть никакой спешки. К нему мы будем подходить с особой тщательностью, чтобы детям, пережившим серьезный стресс, в новой семье было максимально комфортно», — сообщил Алиханов. По его словам, региональные власти даже готовы предоставить семье дом. «Кроме того, им потребуется всестороннее сопровождение, возможно, и помощь психологов, и всю эту поддержку мы окажем в полном объеме. Я эту ситуацию держу на личном контроле», — добавил он.

В начале апреля стало известно, что семья с семерыми приемными детьми от трех до 12 лет, переехавшая в Москву, сдала всех воспитанников в московские детские дома. Сообщалось, что это произошло из-за отказа в повышении пособия до столичного уровня. Московские чиновники обвинили приемных родителей в попытках сделать бизнес на усыновлении.