Переехавшие в Москву приемные родители сдали детей из-за отказа поднять пособие

Родители из Калининграда отдали в московские органы опеки семерых приемных детей после того, как не смогли при переезде в столицу добиться повышения пособий. Об этом заявил глава департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян, сообщает РИА Новости.

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Он уточнил, что детей взяли «не по зову сердца, а для бизнеса», а также заявил, что власти собираются вернуть их в Калининград. «Это дети, которые родились, выросли, попали в государственную организацию Калининградской области, почему их должны привезти и оставить в Москве?» — сказал чиновник.

По данным агентства, член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Вадим Меньшов пояснил мотивацию приемных родителей. Он сообщил, что в Москве пособия могут достигать суммы в 85 тысяч рублей за одного ребенка, в то время как они получали 18 тысяч рублей на каждого ребенка, взятого из приюта.

Меньшов добавил, что возраст детей, которых вернули в органы опеки, варьируется от трех до 12 лет. Данные о случившемся уже отправлены вице-премьеру Ольге Голодец.