В Калининграде нашли родителей изъятому из приемной семьи ребенку

В Калининграде нашли приемную семью 10-летнему сироте Жене Котельникову, который по вине своего прошлого опекуна оказался в больнице. Об этом РИА Новости сообщили в региональном министерстве соцполитики.

Мальчик прошел курс реабилитации и адаптацию. «Семью для Жени подбирали тщательно, чтобы ему было у новых родителей максимально комфортно. Несколько месяцев мальчик общался со своими будущими мамой и папой, ездил к ним в гости», — рассказали в ведомстве, добавив, что в семье четверо своих и трое приемных детей.

В январе 2016 года ребенок попал в детскую областную больницу с обморожением, разбитым носом и явным истощением. Его принудительно забрали у 58-летней приемной матери. Было установлено, что пенсионерка, ранее работавшая учителем в одной из муниципальных школ области, систематически не кормила приемного сына. Также следователи нашли подтверждение фактам жестокого обращения с ребенком. В холодное время года он подолгу вынужден был ходить в грязной и мокрой одежде. После больницы мальчик был направлен в Багратионовск, в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Колосок».

Тринадцатилетняя девочка, которая воспитывалась этим же опекуном, после того, как было возбуждено уголовное дело, была определена в «гостевую семью».