Россия обжалует вердикт ЕСПЧ о неправомерности «закона Димы Яковлева»

Россия будет обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего неправомерным запрет на усыновление американцами российских детей. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил замглавы Минюста Георгий Матюшкин.

В то же время глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью РИА Новости выразил уверенность, что Россия проигнорирует решение ЕСПЧ.

«У нас остается суверенное право принимать решения в рамках своего понимания, как строить межгосударственные отношения в этой чувствительной гуманитарной сфере», — отметил он.

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По словам Рязанского, закрытость системы процедур контроля за опекой детей в США не позволяет России отследить, насколько полноценно обеспечиваются права детей, при том что у ряда из них сохраняется российское гражданство. Как пояснил сенатор, с рядом европейских стран — Италией, Испанией, Францией — соглашения об усыновлении работают, поскольку они берут на себя ответственность за соблюдение процедур взаимного контроля при усыновлении детей.

Ранее 17 января ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей-сирот американцами. Суд удовлетворил жалобу 45 американских заявителей, которые уже начали процедуру усыновления на момент вступления в силу «закона Димы Яковлева».

Судьи постановили, что российская сторона нарушила ряд статей Конвенции по правам человека, в частности те, что касаются дискриминации.

С 1 января 2013 года в России действует закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ» (известен также как «закон Димы Яковлева», по имени погибшего от халатности американского усыновителя ребенка из России). Документ, в частности, предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон стал ответом на принятие в США «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», предусматривающего введение санкций в отношении ряда российских чиновников.