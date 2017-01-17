ЕСПЧ счел неправомерным запрет на усыновление российских детей американцами

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на усыновление российских детей-сирот американцами. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом ЕСПЧ удовлетворил жалобу 45 американских заявителей, которые уже начали процедуру усыновления на момент вступления в силу «закона Димы Яковлева».

Судьи постановили, что российская сторона нарушила ряд статей Конвенции по правам человека, в частности те, что касаются дискриминации.

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Согласно вердикту, Россия должна будет выплатить истцам в общей сложности 75 тысяч евро, а также покрыть судебные издержки.

При этом в решении говорится, что стороны могут обжаловать его в течение трех месяцев в Большой палате ЕСПЧ.

С 1 января 2013 года в России действует закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ» («закон Димы Яковлева»). Документ, в частности, предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон стал ответом на принятие в США «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», предусматривающего введение санкций в отношении ряда российских чиновников.