Воспитывавшийся в приемной семье ребенок погиб от ожогов в Ульяновской области

В поселке Старая Кулатка (Ульяновская область) в одном из домов обнаружили труп девятилетнего ребенка с многочисленными ожогами. Мальчик воспитывался в приемной семье, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как уточняется на сайте областного следственного управления Следственного комитета, у мальчика от ожогов пострадало 79 процентов кожных покровов. «После попыток самостоятельного оказания первой медицинской помощи на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, однако от полученных повреждений мальчик скончался», — говорится в сообщении.

Возбуждено дело части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Отмечается, что помимо погибшего мальчика, в семье воспитываются еще две приемные девочки. По данным издания 73online.ru, у родителей также есть один родной ребенок. Семья характеризуется как благополучная — мать работает в социальном центре, отец временно безработный (в момент произошедшего его не было дома).

Отмечается, что в ходе допроса женщина рассказала, что вечером 14 марта оставила мальчика одного в комнате, а когда вернулась, обнаружила, что он горит. По словам матери, ребенок поджег себя сам. Уточняется, что она не сразу вызвала медиков, и почти всю ночь ребенок пробыл в агонии.