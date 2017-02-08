Лишившаяся восьми детей семья Дель отозвала жалобы на полицию и органы опеки

Семья Дель, восемь приемных детей которых забрали органы опеки, отозвала все свои жалобы, сообщил адвокат семьи Иван Павлов.

Слушание по иску Дель прошло в Зеленоградском районном суде за закрытыми дверями. Длилось оно около часа, при этом самих супругов на заседании не было, сообщает Вести.Ru.

13 февраля Зеленоградский суд должен был начать подготовку по делу об оспаривании расторжения договоров опеки.

Десять детей из семьи были изъяты 10 января, когда воспитатель столичного детского сада обнаружила на теле одного из приемных детей Светланы Дель синяки и кровоподтеки. Ребенок сообщил, что побои были нанесены его отцом. В этот же день органы опеки изъяли ребенка вместе с еще девятью, у всех из них при медосмотре был обнаружен ВИЧ.

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Восемь детей были отправлены на госпитализацию, а двое — в социальный приют, после чего их вернули бабушке семейства. В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы заявили, что в разговоре с психологом дети подтвердили факт побоев со стороны отца, однако Светлана Дель настаивала, что дети ведут активный образ жизни, и синяки у них появляются часто сами по себе.

В январе Светлана Дель подала в суд на полицейских и органы опеки, потребовала признать их действия незаконными и вернуть детей в семью.