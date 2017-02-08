Россия
 

Лишившаяся восьми детей семья Дель отозвала жалобы на полицию и органы опеки

Перейти в «Мою Ленту»
Предварительное заседание по административному иску Светланы Дель
Предварительное заседание по административному иску Светланы Дель

Семья Дель, восемь приемных детей которых забрали органы опеки, отозвала все свои жалобы, сообщил адвокат семьи Иван Павлов.

Слушание по иску Дель прошло в Зеленоградском районном суде за закрытыми дверями. Длилось оно около часа, при этом самих супругов на заседании не было, сообщает Вести.Ru.

13 февраля Зеленоградский суд должен был начать подготовку по делу об оспаривании расторжения договоров опеки.

Десять детей из семьи были изъяты 10 января, когда воспитатель столичного детского сада обнаружила на теле одного из приемных детей Светланы Дель синяки и кровоподтеки. Ребенок сообщил, что побои были нанесены его отцом. В этот же день органы опеки изъяли ребенка вместе с еще девятью, у всех из них при медосмотре был обнаружен ВИЧ.

Восемь детей были отправлены на госпитализацию, а двое — в социальный приют, после чего их вернули бабушке семейства. В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы заявили, что в разговоре с психологом дети подтвердили факт побоев со стороны отца, однако Светлана Дель настаивала, что дети ведут активный образ жизни, и синяки у них появляются часто сами по себе.

В январе Светлана Дель подала в суд на полицейских и органы опеки, потребовала признать их действия незаконными и вернуть детей в семью.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Семья Дель отозвала иск к органам опеки
Приемная мать 10 изъятых детей подала в суд на полицию и опеку
Из московской приемной семьи изъяли более 10 ВИЧ-инфицированных детей
Изъятые из приемной семьи в Москве ВИЧ-инфицированные дети направлены в больницу
Последние новости
IBU предложит России добровольно отказаться от биатлонного ЧМ-2021
Чуркин сообщил о запоздалой идее Трампа ввести в Сирии зоны безопасности
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
Чмыря из администрации президента Украины обвинили в разгоне Майдана
Спикер петербургского закса пригрозил журналисту армией за вопрос о зарплате
В России нашли кредиты под 7000 процентов годовых
Россельхознадзор пригрозил запретом всей белорусской говядины
Другие материалы рубрики
00:04 5 февраля 2017

«Через какое-то время он покончил с собой»

Рассказ не самого доброго коллектора о работе с не самыми порядочными заемщиками
15:50 7 февраля 2017

Находящийся в Сирии депутат Госдумы прокомментировал данные о тюремных казнях

16:06 Сегодня

Косачев усмотрел политическую корысть в идее запретить Трампу отменять санкции

18:06 Сегодня

Власти Петербурга приравняли встречи депутатов с избирателями к митингам

00:09 29 января 2017

«Исчез кефир, зато всегда есть водка»

Откуда бралось «советское изобилие», в которое россияне верят до сих пор
15:06 Сегодня

Суд поддержал якобы сломавших водителю-инвалиду протез сотрудников ДПС

15:00 7 февраля 2017

РПЦ передали казанский Николо-Гостинодворский храм XVI века

14:27 7 февраля 2017

Дрифт сибирского лихача на Mercedes по встречке попал на видео

00:03 16 января 2017

«Каждый раз перед нападением я видела эти сумасшедшие глаза»

Женщину, которую избивали и чуть не сбросили с 16 этажа, могут осудить на 10 лет
16:28 Сегодня

Музейщики испугались исчезновения светских экскурсий по Исаакию

14:28 Сегодня

Российские депутаты оценили чувство юмора Асада

16:06 Сегодня

Полиция заинтересовалась стритрейсершей из ОВД «Барвиха»

Россия
«Меня брат никуда не пускает, потому что заботится обо мне»
О роли женщины в традиционном обществе, домашнем насилии и кавказском дресс-коде
«Через какое-то время он покончил с собой»
Рассказ не самого доброго коллектора о работе с не самыми порядочными заемщиками
Лишившаяся восьми детей семья Дель отозвала жалобы на полицию и органы опеки
Косачев усмотрел политическую корысть в идее запретить Трампу отменять санкции
Власти Петербурга приравняли встречи депутатов с избирателями к митингам
Суд поддержал якобы сломавших водителю-инвалиду протез сотрудников ДПС
«Маму отец украл, когда ей было 16 лет»
Женская сексуальность, браки по любви и отношение к девственности на Кавказе
Все материалы
Мир
Мы ждали вас, мистер Трамп
Чью сторону в конфликте Индии и Пакистана займет новый президент США
Большая резня по-бразильски
Почему и за что бьются насмерть крупнейшие преступные кланы страны
Честность — лучшая политика?
Какую роль играет лицемерие в отношениях США с окружающим миром
Шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста погибли в Афганистане
В Турции из-за путча уволили еще 4,5 тысячи госслужащих
A woman talks to her relatives across a fence separating Mexico and the United States, in Tijuana, Mexico, November 12, 2016. REUTERS/Jorge Duenes TPX IMAGES OF THE DAYЗабористый план
Рассказ жителя Сан-Диего о том, зачем Трампу стена на границе с Мексикой
Giant figures of (L-R) Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 presidential election, Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, and French National Front leader Marine Le Pen, are seen during preparations for the carnival parade in Nice, France, February 2, 2017. REUTERS/Eric GaillardСкелеты в шкафу
С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции
Все материалы
Бывший СССР
Командир подразделения "Сомали" с позывным "Гиви"Железный Гиви
В ДНР убит один из самых известных командиров ополчения — Михаил Толстых
Нацполиция Украины назвала приоритетную версию убийства Шеремета
Чмыря из администрации президента Украины обвинили в разгоне Майдана
Ляшко упал с лестницы в фойе Верховной Рады
Командир батальона «Легион» назвал новую версию гибели Гиви
Украинец перетащил через границу в Россию полтонны орехов на канате
Захарченко пообещал украинским военным гибель от рук мертвых ополченцев
Все материалы
Финансы
«Оставьте попытки играть на рубле»
Что будет с российской валютой после интервенций ЦБ и Минфина
Оставили на второй год
Почему «мусорный» рейтинг России повысят еще нескоро
В России нашли кредиты под 7000 процентов годовых
Фьючерсы на апельсиновый сок обвалились на треть
Рублю предрекли двойной удар от нефти и Минфина
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
Голодец сообщила об отсутствии любых планов на повышение пенсионного возраста
Все материалы
Бизнес
Равнение на грузовики
Российский автопром попытается выйти из кризиса на отложенном спросе
Россельхозбанк направил аграриям первые три миллиарда льготных кредитов
Завяли помидоры
Чем обернется очередной продуктовый конфликт между Россией и Белоруссией
МВД Белоруссии начало проверку в отношении сотрудников Россельхознадзора
Shell закроет давшее название эталонной марке нефти месторождение Brent
«Уралвагонзавод» определился с покупателем «УВЗ-Логистик»
Продажи легковых машин в январе упали на 5 процентов
Все материалы
Силовые структуры
Убить Дантеса
Как дрался на пистолетах Пушкин: разбор знаменитой дуэли
Опасные сюрпризы Алеппо
Минобороны передало фотографии разминирования города
Актеры в сцене из спектакля «Отелло»Рогатые тоже плачут
Какие преступления совершают из ревности
«Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск
СМИ сообщили о возможных новых контрактах на истребители Rafale
Навальному повторно вынесли обвинительный приговор по делу «Кировлеса»
Суд арестовал возможного виновника аварии в Новой Москве
Все материалы
Наука и техника
Мешки из клеток
Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Бенито Муссолини со сторонниками в Риме в 1922 годуНашептали
Раскрыты подробности геноцида евреев в фашистской Италии
Это конец
Земле предрекли переворот магнитного поля
Создана система перехвата беспилотников на лету
Искусственный вирус из Китая поможет вылечить рак
Атаку торнадо на комплекс американской сверхтяжелой ракеты показали на видео
Раскрыт механизм предотвращения «ультрафиолетового» рака
Все материалы
Спорт
Александр Поветкин«Чтобы принимать остарин, надо быть идиотом»
Что ждет Александра Поветкина после исключения из боксерских рейтингов
Информацию о лишении Тюмени права проведения ЧМ по биатлону назвали бредом
Норвежский биатлонист отказался от поцелуев с невестой из-за боязни заболеть
Сборная России по хоккею завоевала золото Универсиады в Алма-Ате
Журналист сообщил о лишении Тюмени права проведения ЧМ-2021 по биатлону
ESPN назвал трансфер украинца Реброва худшим в истории «Тоттенхэма»
Болельщики «Баварии» поддержали обвинивших Зозулю в нацизме испанских фанатов
Все материалы
Культура
«Постельные сцены должны сообщать зрителю правду»
Режиссер «На 50 оттенков темнее» о сексе, БДСМ и юморе в кино
Пока не прыгнешь
Фотограф, который поднял на воздух Голливуд и британский парламент
Наталья и Александр Солженицыны «Патриотизм — это не только гордость за свою страну, но и стыд»
Наталия Солженицына о семье, долге и революции
Искусствовед объяснил загадочную улыбку Моны Лизы сифилисом
Тиль Швайгер сыграет в российском фильме по роману Достоевского в формате VR
В сети появился второй трейлер «Матильды» Учителя
Режиссер «На игле» назвал Андрея Тарковского богом кинематографистов
Все материалы
Интернет и СМИ
Богатство, уважение и дьяволу служение
Кто стоит за сетевым разоблачением масонов, иллюминатов и сатанистов
Елена Малышева заставила пенсионеров полюбить компьютерные игры
Российских знаменитостей атаковали киллеры-вымогатели
Блогеры сняли пародию на «Джона Уика» с псом-киллером в главной роли
«Лысый из Brazzers» призвал россиян побороться за порносайт Brazzers
Выезд, недорого
Можно ли заказать киллера в «темном» интернете
Толстые амурские тигры рассмешили пользователей сети
Все материалы
Ценности
К разврату готовы!
«На пятьдесят оттенков темнее» как повод красиво раздеться
Mercury покажет рубиновые сердца на концерте Мацуева
Montblanc сделал ручку-телескоп в честь Иоганна Кеплера
Daft Punk распродадут свой реквизит
Pomellato увеличил размер бриллиантовых колец Nudo
Матильда КшесинскаяПоклонение Матильде
Что дарили любовники балерине Кшесинской
Cartier снял видео про любовные истории
Все материалы
Путешествия
Жерар Депарьдье«Люди устали от бесконечных каберне»
Жерар Депарьдье — о любимых винах и поиске корней
ABRIDGE, PA - OCTOBER 10: Two supporters of Republican candidate for President Donald J Trump leave after a rally where the candidate some to a crowd of 3000 at Ambridge Area Senior High School on October 10, 2016 in Ambridge, Pennsylvania. Ambridge, Pennsylvania, named after the American Bridge Company, a steel fabricating plant that employed 60,000 workers is a traditionally Democratic stronghold, but is shifting Republican as a shrinking tax base and lost jobs having devastating economic effects on the former industrial community.Трампанутая Америка
Путешествие по стране, где постоянно говорят о новом президенте
В Дубае представят «золотой» гамбургер за 4 тысячи рублей
В Мехико организовали бесплатный «Коррупционный тур»
Спрос россиян на перелеты в США аномально вырос
В аэропорту Амстердама проверку паспортов заменят сканированием лиц
Шойгу предложил отправлять туристов в пещеры
Все материалы
Из жизни
Биологи демонстрируют темного тигрового питона длиной 4,5 метра, пойманного в 2009 году в районе города Хомстед, штат ФлоридаПолуостров чудовищ
Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
«Мы теперь истинные америкосы»
История москвички, переехавшей в штат Мичиган и прожившей в США полжизни
Апперкот по-дамски
Женщины Кубы требуют разрешить им заниматься боксом
Бабушкины подписчики
Семь пожилых людей, которые случайно стали любимцами интернет-аудитории
Разведенный китаец создал семью с семью секс-куклами
В итальянском Парке чести и бесчестья появится мраморный Трамп
Вытащившие акулу на берег ради видео туристы выплатят штраф
Все материалы
На какие иномарки похожи машины проекта «Кортеж»
Какими получились машины политической элиты России и на что они похожи
Раскрыт дизайн седана и внедорожника для политической элиты России
Недостатки, конкуренты и стоимость владения Citroen C4
Длительный тест обновленного седана Citroen C4: часть вторая
Дизайном BMW займется Кабан
Пластиковые автомобили СССР
Эксклюзивные архивные фотографии самых необычных машин СССР: часть вторая
Hyundai Solaris выпал из «Топ-3» самых продаваемых машин России
Автосани царской России
История о том, как Николай II пересел с саней на гусеничные Packard и Rolls-Royce
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Москве предрекли торговый провал
Все материалы