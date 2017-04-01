Бизнесмен-педофил предстанет перед судом за изнасилование приемных сыновей

В Ленинградской области 55-летний бизнесмен, обвиняемый в сексуальном насилии над малолетними приемными сыновьями, предстанет перед судом. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета России (СКР).

Там рассказали, что сотрудники ведомства завершили расследование уголовного дела. «Георгий Томашевич, заведомо зная о малолетнем возрасте усыновленных, используя их беспомощное состояние ввиду их малолетнего возраста, неоднократно совершал в отношении мальчиков насильственные действия сексуального характера», — пояснили в региональном управлении СКР, добавив, что следователи собрали достаточную доказательную базу и дело будет передано в суд.

Материалы по теме На страже девства Врачей могут обязать сообщать в полицию о половой жизни подростков

Летом 2016 года сообщалось, что предприниматель признался в изнасиловании усыновленных им мальчиков. Ранее он был арестован на два месяца, в отношении него возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Согласно данным следствия, в 2010 году бизнесмен установил опеку над шестью мальчиками в возрасте от девяти до 15 лет. Он жил вместе с приемными детьми в своем частном доме во Всеволожском района Ленинградской области, где не раз насиловал их.