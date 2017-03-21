Яровая предложила регистрировать геномы педофилов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила дополнить законопроект о защите детей от сексуального насилия нормой об обязательной геномной регистрации всех обвиняемых в педофилии и осуществлять в их отношении пожизненный административный надзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.

Сообщается, что участники заседания рабочей группы по подготовке законопроекта, на котором было озвучено это предложение, поддержали Яровую. Также она порекомендовала ввести уголовную ответственность за укрывательство педофилов и повысить наказание за насилие над детьми, проживающих на одной жилплощади с преступником.

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Согласно нынешнему законодательству, процедуру обязательной геномной регистрации обязаны проходить граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности и свободы личности.

В мае 2015 года в Госдуме одобрили идею создания реестра педофилов. Изначально его планировали создать в рамках Национального центра поиска пропавших детей.