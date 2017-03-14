Кузнецова предложила пожизненно наблюдать за педофилами

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами. Об этом во вторник, 14 марта, сообщают РИА Новости.

«Мы предлагаем ввести пожизненный административный надзор за лицами, совершившими подобные деяния, а также запрет на любые формы общения этих лиц с несовершеннолетними в рамках административного надзора. Кроме того, мы выступаем за создание реестра лиц, осужденных за подобные преступления, с целью усиления контроля за ними», — заявила Кузнецова.

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По словам детского омбудсмена, последние пять лет количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних неуклонно увеличивается. За последний год прирост составил 40 процентов. В 2016 году было совершено более 12 тысяч подобных преступлений, тогда как в 2012 году их было менее девяти тысяч.

В феврале член Совета Федерации Елена Мизулина пообещала внести в Госдуму законопроект, ужесточающий наказания за сексуальные преступления в отношении детей вплоть до пожизненного заключения, если преступник — человек из близкого окружения ребенка, например, его родственник или педагог.

В конце 2015 года член Совфеда Антон Беляков предложил обязать педофилов пожизненно носить электронные браслеты.