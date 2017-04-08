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Коллекторов заподозрили в избиении 11-летнего мальчика-инвалида

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В Екатеринбурге началась доследственная проверка после появления сообщений о том, что сотрудники некого коллекторского агентства применили насилие в отношении 11-летнего мальчика-инвалида. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщается на сайте следственного управления СКР по Свердловской области.

По имеющейся информации, трое мужчин избили ученика пятого класса коррекционной школы в лифте дома, где он проживает вместе с матерью. «Со слов пострадавшего известно, что мужчины требуют с его матери денежный долг в размере 300 тысяч рублей, хотя, как поясняет сама мать пострадавшего ребенка, такого денежного долга за ней не числится», — добавили в пресс-службе управления.

С 1 января 2017 года в России на законодательном уровне ограничили действия коллекторов. Им запретили угрожать, вводить в заблуждение или применять физическое и психологическое воздействие на должников. Кроме того, с должниками запретили контактировать людям с судимостью.

В обществе активная дискуссия вокруг деятельности коллекторов началась в январе прошлого года. Поводом для нее послужил резонансный случай, произошедший в Ульяновске, где 44-летний работник коллекторского агентства, специализирующегося на взыскании долгов, бросил бутылку с зажигательной смесью в окно частного дома. В результате ожоги получили двухлетний ребенок и 56-летний мужчина.

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