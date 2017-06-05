Временного руководителя приставов Приамурья заподозрили в растрате

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении временно исполняющего обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Амурской области Алексея Гришина и его заместителя, подозреваемых в растрате 38 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 5 июня.

По версии следствия, в феврале и марте 2017 года Гришин со своим заместителем, чьи имя СКР не уточняет, похитили средства, предназначенные для оплаты труда подчиненных.

В качестве пособников по этому делу проходят еще двое сотрудников амурского управления ФССП, отмечается в пресс-релизе.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Гришин и его заместитель по решению Благовещенского городского суда временно отстранены от должности.

О задержании руководителя управления ФССП по Амурской области ранее 6 июня сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, суд рассматривал вопрос об аресте Гришина.

В 2015 году были арестованы глава управления ФССП по Амурской области Владимир Дубина и его заместитель Виктор Шульга. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они получили из ФССП России более 5,7 миллиона рублей для погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками трех районных отделов областного управления службы за 2005-2014 годы. Работникам было выплачено около 2,3 миллиона рублей, а остальную часть денег — более 3,4 миллиона — обвиняемые «использовали как средства экономии по фонду оплаты труда», получив за это премии по итогам 2014 года.