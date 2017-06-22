Врачи рассказали о реабилитации губернатора Тулеева

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжит реабилитацию в больнице регионального центра после проведенной операции на позвоночнике в немецкой клинике. Об этом на пресс-конференции в четверг, 22 июня, сообщили представители областной администрации, передает ТАСС.

По словам медиков, которые также присутствовали на пресс-конференции, осложнения, возникшие в результате оперативного вмешательства, не помешают главе Кузбасса выполнять обязанности. При этом сроки пребывания Тулеева в стационаре, не уточняются.

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Замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой отметил, что Тулеев перенес сложную операцию, однако сейчас он чувствует себя удовлетворительно. «На сегодняшний день его самочувствие нормальное, состояние абсолютно стабильное. Со стороны всех органов и систем нет нарушений никаких жизненно важных функций», — подчеркнул он.

Ранее в четверг сообщалось, что пневмония, которая появилась у губернатора после операции, на сегодняшний день вылечена. Оперативное вмешательство с применением металлических конструкций было проведено в Германии и длилось около девяти часов.

20 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала о том, что Тулеев второй раз за месяц продлил отпуск из-за болезни. При этом, по данным издания, он хочет продержаться на посту губернатора ровно 20 лет — до 1 июля этого года. На следующий день в областной администрации заявили, что 73-летний Аман Тулеев не планирует просить президента о досрочной отставке, а намерен исполнять свои обязанности до конца губернаторского срока.

