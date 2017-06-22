В администрации Кемеровской области рассказали о состоянии здоровья Тулеева

Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву была проведена операция на позвоночнике, после которой появилось осложнение в виде пневмонии, на сегодняшний день она вылечена. Об этом на пресс-конференции в четверг, 22 июня, рассказал заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой, сообщает «Интерфакс».

«Еще в октябре 2016 года были выставлены показания планового оперативного лечения, но Аман Тулеев перенес операцию на семь месяцев на период своего отпуска», — сказал Цой.

По его словам, операция с применением металлических конструкций была проведена в Германии и длилась около девяти часов.

Также он указал, что Тулееву не проводили серьезных хирургических операций, которые могли бы повлиять на его работоспособность. «Тулееву не меняли сердечный клапан, а также не было никаких ампутаций и других подобных заболеваний, о которых ходят слухи», — рассказал Цой. По его словам, точное время реабилитации губернатора неизвестно.

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Исполняющий обязанности начальника главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Алексей Доронгов на той же пресс-конференции опроверг информацию о том, что Тулеев написал заявление с просьбой об отставке с поста главы региона.

«Тулеев не писал заявление. Он проходит курс реабилитации, после которого вернется к работе», — рассказал Доронгов. По его словам, губернатор находится в городской больнице в Кемерово.

В среду, 21 июня, стало известно, что глава Кузбасса перенес операцию на позвоночнике.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая журналистам, заявил, что в администрации Кремля не располагают информацией о возможной отставке Тулеева. Он также отметил, что разговоры о состоянии здоровья главы региона не велись.

20 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала о том, что Тулеев второй раз за месяц продлил отпуск из-за болезни. При этом, по данным издания, он хочет продержаться на посту губернатора ровно 20 лет — до 1 июля этого года. За день до этого в администрации Кемеровской области сообщили, что Тулеев второй раз за месяц продлил отпуск, который начался 22 мая. Слухи о его серьезной болезни там опровергли.

Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году, после чего четыре раза переизбирался главой региона. Он является старейшим российским губернатором.