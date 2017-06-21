В Кремле отказались анонсировать отставку Тулеева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о состоянии здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Его слова в среду, 21 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».
«По-прежнему никаких [кадровых] решений, как вы знаете, не принималось, и, соответственно, я ничего не могу сказать на этот счет», — сообщил Песков, подчеркнув, что Кремль никогда не анонсирует кадровые перестановки.
Ранее в среду пресс-служба администрации Кемеровской области сообщила, что 73-летний Тулеев перенес операцию на позвоночнике. Подробности о состоянии главы региона в пресс-службе обещали рассказать 22 июня.
Во вторник депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин сообщил, что операция прошла успешно. По его данным, Тулеев намерен вернуться к работе через две недели. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, в свою очередь, призвал СМИ перестать распространять слухи о тяжелом состоянии кемеровского губернатора.
20 июня стало известно, что Аман Тулеев второй раз за месяц продлил отпуск на неопределенный срок.
Тулеев впервые возглавил Кемеровскую область в 1997 году. В сентябре 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, набрав более 96 процентов голосов. Он является старейшим российским губернатором.