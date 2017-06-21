Кемеровский губернатор Тулеев перенес операцию на позвоночнике

Врачи провели операцию на позвоночнике губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона в среду, 21 июня.

«Подробнее о его состоянии можно будет узнать во время завтрашней пресс-конференции», — сказали в пресс-службе.

Днем ранее о том, что Тулееву провели операцию на позвоночнике, заявил депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин. «Операция прошла успешно, сейчас он проходит реабилитацию», — цитирует парламентария ТАСС. По данным Горелкина, глава региона планирует выйти на работу через две недели.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице «ВКонтакте» опроверг слухи о тяжелой болезни Тулеева, назвав их «грязной информационной кампанией» против него.