В Кремле отреагировали на слухи об отставке Тулеева

В Кремль не поступало заявление об отставке от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 20 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Пока на этот счет какой-либо информацией я не располагаю», — сказал Песков. Он также сообщил, что разговоры о состоянии здоровья главы региона не велись.

Ранее во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что Тулеев второй раз за месяц продлил отпуск из-за болезни. Собеседник издания отметил, что он хочет продержаться на посту губернатора ровно 20 лет — до 1 июля этого года.

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19 июня в пресс-службе администрации Кемеровской области заявили, что глава региона на определенный срок задержится в отпуске, который начался 22 мая. При этом слухи о серьезной болезни Амана Тулеева там опровергли.

В начале марта ряд изданий со ссылкой на источники сообщал, что кемеровский губернатор госпитализирован. По одной из версии, ему должны были установить искусственный сердечный клапан. В пресс-службе руководителя региона все слухи опровергали.

Тулеев впервые возглавил Кемеровскую область в 1997 году. В сентябре 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, набрав более 96 процентов голосов. Он является старейшим российским губернатором.