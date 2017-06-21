Тулеев отказался досрочно слагать губернаторские полномочия

Глава Кемеровский области 73-летний Аман Тулеев не планирует просить президента о досрочной отставке, а намерен исполнять свои обязанности до конца губернаторского срока, который истекает в 2020 году. Об этом РИА Новости сообщили в областной администрации в среду, 21 июня.

По словам собеседника агентства, Тулееву, который сейчас находится в отпуске, докладывают о состоянии дел в регионе. Все его заместители и отраслевые департаменты работают в штатном режиме, а запланированные мероприятия проходят по графику.

Материалы по теме Докопались Что ждет главу Кузбасса после коррупционного скандала

Ранее в среду стало известно, что глава Кузбасса перенес операцию на позвоночнике.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая журналистам, заявил, что в администрации Кремля не располагают информацией о возможной отставке Тулеева. Он также отметил, что разговоры о состоянии здоровья главы региона не велись.

20 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала о том, что Тулеев второй раз за месяц продлил отпуск из-за болезни. При этом, по данным издания, он хочет продержаться на посту губернатора ровно 20 лет — до 1 июля этого года. За день до этого в администрации Кемеровской области сообщили, что Тулеев второй раз за месяц продлил отпуск, который начался 22 мая. Слухи о его серьезной болезни там опровергли.

Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году, после чего четыре раза переизбирался главой региона. Он является старейшим российским губернатором.