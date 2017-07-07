Возможный преемник Тулеева отказался списывать 73-летнего губернатора со счетов

Мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова удивила информация о том, что он якобы включен администрацией президента в список претендентов на пост губернатора Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 7 июля.

«Впервые слышу об этом», — сказал чиновник. Он подчеркнул, что на ближайший год его задача состоит в том, чтобы подготовить город к празднованию 400-летнего юбилея: «Считаю, что это моя миссия как минимум на ближайший год, а там — как народ решит».

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Градоначальник призвал преждевременно не списывать 73-летнего кемеровского губернатора со счетов. «Аман Гумирович — тот человек, который встанет на ноги, вернется и еще всем покажет», — подчеркнул Кузнецов.

Днем ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что АП сформировала список из 20 претендентов на должность главы Кемеровской области. В него, в частности, вошли первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов.

В настоящее время Тулеев продолжает реабилитацию после перенесенной на позвоночник операции в Москве под контролем Минздрава России.

21 июня после сообщений СМИ о возможной отставке Тулеева в областной администрации заявили, что политик не планирует увольняться, а намерен исполнять свои обязанности до конца губернаторского срока — до 2020 года.

Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. В сентябре 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, набрав более 96 процентов голосов.